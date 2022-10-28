استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين الجمعة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه جاء ردا على إطلاق نار من سيارة على جنود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على “مركبتين مشتبه بهما” بعد إطلاق النار من سيارة على أحد مواقعه بالقرب من مدينة نابلس، التي شهدت تصاعدا في العنف في الأشهر الماضية.

وأضاف بيان للجيش أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بين الجنود، مضيفا أن القوات بدأ عملية للبحث عن مشتبه بهم آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيلين هما عماد أبو رشيد (47 عاما) ورمزي زبارة (35 عاما)، وهما من مخيم عسكر قرب نابلس، وأضافت أن شخصا ثالثا أصيب.

وأشارت كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن القتيلين من عناصرها.

كما ذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وهو جهاز الطوارئ والإنقاذ التابع للسلطة الفلسطينية، أن القتيلين من موظفيه.