استشهاد فلسطينيين اختناقاً بغازات إسرائيلية سامة

ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة لـ”سكاي نيوز” ان عددا من الفلسطينيين استشهدوا اختناقاً بعد استنشاقهم غازات سامة أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة.

وذكرت المصادر الطبية أن هناك مؤشرات ظاهرة على الشهداء الضحايا تؤكد اختناقهم، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينات لاستكمال الفحوصات والتأكد من سبب الوفاة بشكل دقيق.

في غضون ذلك، صدرت تعليمات من الجيش الإسرائيلي للمستوطنين في بلدات غلاف غزة بالدخول إلى الملاجئ فوراً، وسط أنباء تتحدث عن تسلل مسلحين فلسطينيين من شمال القطاع إلى إسرائيل.

وقال وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلية تساحي هنغبي: “ليس لدينا استعداد حتى للنظر في وقف إطلاق النار. خطتنا الهجومية تسير على قدم وساق ولن ندخل في أي حوار”.

وأضاف “مستعدون لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق عملياتنا في قطاع غزة”.

ويأتي هذه التطور وسط استمرار القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي بشكل مكثف على مناطق عدة في قطاع غزة، لا سيما في شمالي قطاع غزة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.