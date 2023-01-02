استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شابان فلسطينيان صباح (الاثنين 2-1-2023) برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين سامر عطية إعلانه “استشهاد شابين وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين”.

وأضافت الوكالة “الشهيدان هما محمد سامر حسن حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، متأثرا بإصابته بالبطن والفخذ”.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر “تقوم قوات جيش الدفاع في هذه الاثناء بنشاط عسكري في كفر دان في محافظة جنين لهدم منازل المخربين من حادث الاشتباك بالقرب من معبر الجلمة والذي قتل فيه ضابط في جيش الدفاع يوم 14 (سبتمبر) أيلول 2022″. ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي على مقتل الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات مصورة دخول آليات عسكرية إسرائيلية برفقة جرافات إلى بلدة كفر دان”.

وقالت كتيبة جنين وهي مجموعة مسلحة تضم مقاتلين من فصائل فلسطينية متعددة ” يواصل مجاهدونا حتى اللحظة عمليات التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال بصليات من الرصاص (إطلاق نار كثيف) والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة”.

ولم تذكر الكتيبة في بيانها إن كان القتيلان من أعضائها.

والقتيلان هما أول الضحايا الفلسطينيين في العام الجديد وبعد تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو لمهامها.

ولا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة في بلدة كفر دان.