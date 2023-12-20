استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء، أن فلسطينيين استشهدا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين أحدهما فتى في السادسة عشر من عمره.

وأضافت الوزارة في بيان لها “استشهاد الطفل محمود محمد زعول(16 عاما) برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم”.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الرسمية على موقعها إن مواجهات شهدتها البلدة بين الشبان والجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي مما أدى إلى مقتل زعول.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول ما شهدته بلدة حوسان.

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة في بيان إنها تلقت بلاغا “باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المحتسب بينما كان يقود سيارته وقام باحتجاز جثمانه.

ولم يصدر بعد تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل المحتسب.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية تجاوز 300 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.