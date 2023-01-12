استشهاد فلسطينيين في حادثتين منفصلتين بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية (الأربعاء 11-1-2023)، فيما استشهد آخر آخر بالرصاص في حادث منفصل بالضفة الغربية المحتلة أثناء ما وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه هجوم لطعن مستوطن يهودي.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ أن كثفت إسرائيل غاراتها ردا على سلسلة من الهجمات في شوارع مدنها العام الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات التي كانت تنفذ اعتقالات تعرضت لإطلاق نار في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية وردّت بإطلاق الرصاص. وقالت جماعة “عرين الأسود” المسلحة إن مسلحا محليا قتل.

وفي جنوب الضفة الغربية، قال يوشاي دمري رئيس المستوطنات المحلية لراديو الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا طعن مستوطنا يهوديا في مزرعة قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان المستوطن المصاب أو شخص آخر هو من أطلق الرصاص.

وقال مسعفون إن المستوطن نقل الى المستشفى في حالة مستقرة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق وفاة الفلسطيني المصاب.