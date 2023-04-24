استشهاد فلسطينيّ في أريحا بعدما اعتقلته قوات الاحتلال مصابًا

أعلن محافظ أريحا استشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر صباح اليوم الإثنين، فيما احتجز الاحتلال جثمان الشاب.

فقد اعتقل الشاب صباحا وهو مصاب، بعدما شنت قوات الاحتلال الإسرائيليّ فجرًا، حملة مداهمات واعتقالات في مخيم عقبة جبر.

وكانت جمعية الهلال الأحمر أفادت بإصابة 4 شبان خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

كما أفادت وسائل إعلام محليّة بأنّ اشتباكات مسلّحة اندلعت خلال التصدي للقوات الإسرائيلية في مدنية نابلس، حيث اعتقلت 6 فلسطينيين بعدما اقتحمت أحياء عدة من المدينة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت فلسطينيين اثنين من منزليهما بعدما فتشتهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين، من بلدة يعبد، وقرية كفر قود.

وفي الخليل، اعتُقل فلسطيني عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف.