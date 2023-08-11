الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
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استشهاد فلسطينيّ وإصابة 8 إثر مداهمة لقوات الاحتلال في الضفّة

منذ 11 دقيقة
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

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استشهد فلسطينيّ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة، خلال عملية في مخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الطبيب أمين خضر، مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم لتلفزيون فلسطين، إنّ الشهيد توفي متأثرًا بإصابته بالرصاص في صدره وإن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا.

وقالت حركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إن الشهيد هو محمود جراد. وأضافت أنّه كان عضوًا في الحركة.

وأظهرت أرقام الأمم المتحدة استشهاد ما لا يقل عن 196 فلسطينيًا ومقتل 24 شخصًا في إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني.

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