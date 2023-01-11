استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بشمالي الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان ” إن “أحمد أبو جنيد، 21 عاما، أصيب برصاصة في الرأس أطلقها الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى مقتله”.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة للاجئين في نابلس فجر اليوم لتنفيذ عمليات اعتقال.

وفجر الاقتحام مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه اعتقل 3 فلسطينيين في مخيم بلاطة قبل وقوع مواجهات مع فلسطينيين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأشار إلى انه اعتقل بالإجمال 16 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم.

يواصل جيش الاحتلال والمستوطنون ،انتهاكاتهم واعتدائهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتنوعت هذه الاعتداءات والجرائم ما بين هدم المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية، واقتحام المسجد الأقصى، علاوة على اقتلاع الأشجار ومواصلة سياسة الاعتقالات اليومية.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، وعدد من غلاة المتطرفين اليهود الذين اتخذوا سلسلة من إجراءات العقابية التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني.