استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأوضحت الوزارة في بيان، مقتضب، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال ابراهيم قدح (33 عاما) برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن “قوات الجيش قامت بإطلاق النار نحو فلسطيني حاول زرع عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف”.

وزعمت صحيفة (معاريف) أن “فلسطيني أطلق النار نحو قوة عسكرية بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف وتم إطلاق النار عليه”.

واحتدمت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ 15 شهرا في ظل تكثيف إسرائيل للمداهمات وزيادة الهجمات التي ينفذها فلسطينيون واعتداءات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية.

وانهارت في 2014 محادثات سلام توسطت فيها الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية، ولا تلوح في الأفق أي بوادر على إحيائها.

وشنت إسرائيل أكبر عملية عسكرية منذ سنوات في الضفة الغربية الأسبوع الماضي في مدينة جنين. وقُتل 12 فلسطينيا معظمهم من الفصائل المسلحة بالإضافة إلى جندي اسرائيلي واحد.