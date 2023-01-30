الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

منذ 5 دقائق
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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استشهد شاب فلسطيني، صباح الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة (٢٦ عامًا) متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل صباح اليوم الاثنين.

وكانت قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، اطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى الأهلي في المدينة، ووصفت حالته الصحية بالخطيرة، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقًا.

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