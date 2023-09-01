الجمعة 16 صفر 1445 ﻫ - 1 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

منذ 20 ثانية
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة الجمعة بعد اندلاع اشتباكات خلال مداهمتها منزل رجل يشتبه بأنه مسلح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما توفي بعدما أطلقت عليه القوات الإسرائيلية الرصاص في الرأس في بلدة عقابا بعور الأردن، كما أصيب رجل آخر بالرصاص.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين خلال العملية، وإن قواته أصابت واحدا ممن كانوا يطلقون النار. لكن شهودا قالوا إن القتيل لم يشارك في الاشتباكات وكان في حقل قريب عندما أصيب بطلق ناري.

وذكر الجيش أن الجنود وشرطة الحدود حاصروا منزلا في عقابا مستخدمين قذائف صاروخية تطلق من على الأكتاف وقنابل يدوية ثم عثروا في وقت لاحق على عبوتين ناسفتين داخل المبنى. وأضاف أنهم ألقوا القبض على اثنين من المشتبه بهم المطلوبين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: بوتين يلتقي مع أردوغان الأثنين المقبل في سوتشي
اليابان
اليابان تشهد أعلى درجات حرارة من 125 عاما
علم فرنسا
المعارضة الفرنسية متشككة بعد لقاء ماراثون مع ماكرون

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
سيف الإسلام القذافي
ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان
مجلس الأمن
مواجهة لبنانية إماراتية في مجلس الأمن.. والسبب حزب الله!