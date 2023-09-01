استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة الجمعة بعد اندلاع اشتباكات خلال مداهمتها منزل رجل يشتبه بأنه مسلح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما توفي بعدما أطلقت عليه القوات الإسرائيلية الرصاص في الرأس في بلدة عقابا بعور الأردن، كما أصيب رجل آخر بالرصاص.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين خلال العملية، وإن قواته أصابت واحدا ممن كانوا يطلقون النار. لكن شهودا قالوا إن القتيل لم يشارك في الاشتباكات وكان في حقل قريب عندما أصيب بطلق ناري.

وذكر الجيش أن الجنود وشرطة الحدود حاصروا منزلا في عقابا مستخدمين قذائف صاروخية تطلق من على الأكتاف وقنابل يدوية ثم عثروا في وقت لاحق على عبوتين ناسفتين داخل المبنى. وأضاف أنهم ألقوا القبض على اثنين من المشتبه بهم المطلوبين.