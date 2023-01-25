الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

منذ 35 دقيقة
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

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استشهد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط، بالقدس المحتلة.

وأعلن تلفزيون فلسطين، الأربعاء، ارتقاء الفتى “صلاح محمد علي” إثر إصابته برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس ، ظهر اليوم. وفق ما أعلن المحامي محمد محمود.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت بعد ظهر اليوم إصابة شاب بجراح وصفت بالحرجة إثر إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه في مخيم شعفاط.

وبحسب بيان عاجل من وزارة الصحة فقد أصيب الشاب برصاصه في الصدر، حيث وصفت إصابته بالحرجة، في وقت نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو تظهر لحظة إصابة الشاب وكيف تعامل جنود الجيش معه وهو ملقى على الأرض، قبيل الإعلان رسميا عن استشهاده.

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