استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهد شاب فلسطيني، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة “25 عاماً” برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم، حيث وصل الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية.

وقالت القناة 14 العبرية، إنه “خلال نشاط أمني لقوات الجيش بالقرب من طولكرم، تم خلال العملية تصفية فلسطيني عرض حياة القوات للخطر”.

وأوضحت القناة، أنه خلال “نشاط القوات قرب طولكرم، همّت وحدة من المستعربين باعتقال فلسطيني كان ينوي تنفيذ هجوم، أثناء محاولة اعتقاله شكل خطرا على القوات فتم تصفيته، كما ضبط بحوزته سلاح، وانتهي نشاط القوات بسلام”.

بدورها أكدت صحيفة “معاريف” العبرية، “استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم التعرف عليه أنه مسلح في عزبة شوفة بطولكرم”.