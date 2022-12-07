الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله

منذ ساعة واحدة
عناصر من جيش الاحتلال

عناصر من جيش الاحتلال

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أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا شرقي مدينة رام الله بدعوى محاولته إطلاق النار تجاه قواته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن شابا فلسطينيا حاول إطلاق النار على قوات عسكرية إسرائيلية تجاه موقع عسكري، بالقرب من مستوطنة “عوفرا” شرقي مدينة رام الله.

وأوضحت القناة العبرية “كان” أن المواطن الفلسطيني مجاهد محمود حامد، من سكان بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله، قتل بسبب إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، بعد ملاحقته قرب المدينة نفسها.

ومن جانبها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن محاولة الشاب الفلسطيني إطلاق النار على قوة عسكرية إسرائيلية هي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.

ونشرت وسائل الإعلام صورة لسلاح منفذ عملية إطلاق النار تجاه مستوطنة “عوفرا” قرب بلدة سلواد بعد مقتله وملاحقة الجيش الإسرائيلي لسيارته وإطلاق النار عليه.

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