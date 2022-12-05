استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية جنوب الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني (الاثنين 5-12-2022) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم الدهيشة قرب بيت لحم مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين استخدمت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

ونعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الشهيد عمر مناع، وأعلنت الإضراب الشامل لكل مناحي الحياة، بما فيها المدارس الخاصة والحكومية والجامعات باستثناء المستشفيات ومصانع الأدوية والصيدليات والأفران.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيداً ملحوظاً جراء اقتحامات واعتقالات من جيش الاحتلال ما يؤدي إلى اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن “قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، مشيراً إلى أن “عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006”.