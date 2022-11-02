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استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غرب رام الله

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2022 12:06 مساءً
سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني

سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني

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استشهد فلسطيني صباح (الأربعاء 2-11-2022)، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد حادثة دهس عند نقطة تفتيش بالضفة الغربية المحتلة أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات فتحت النار بعد أن اقترب الرجل من نقطة التفتيش بين القدس ومدينة موديعين في الوسط وحاول دهس ضابط بسيارته قبل أن يخرج ويهاجم الضابط بفأس.

ولم يؤكد وفاته، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إنهم تلقوا إشعارا من مكتب الاتصال الإسرائيلي بمقتل حباس عبد الحفيظ يوسف ريان.

وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية إنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد المواطن ريان (54 عاما) من بيت دقو، برصاص الاحتلال غرب رام الله.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنها تعالج مصابا عمره 20 عاما من جروح في أطرافه وإنه في حالة خطيرة.

ويأتي الحادث غداة انتخابات تقرب رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة، بعد توتر على مدى أشهر في الضفة الغربية وسط اشتباكات متكررة ومداهمات من جانب قوات الأمن.

وفي حادث سابق يوم الأحد، قتل فلسطيني بالرصاص بعد أن نفذ هجوم دهس على جنود إسرائيليين في الضفة.

    المصدر :
  • رويترز

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