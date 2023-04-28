استشهاد فلسطيني بعمر الـ 15 عاماً في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب وإصابة آخرين ظهر (الجمعة 28-4-2023)، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل مسلحا وصادر أسلحة خلال مداهمة لمدينة جنين تسببت في اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مصطفى صباح (15 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن أعداد الشهداء في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 103 شهداء.

وفي نابلس، أطلق فلسطينيون النار تجاه مركبة مستوطن بين جبل صبيح وحاجز زعترة جنوب نابلس، وانسحبوا من المكان بسلام.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المنطقة وعلى مدخل بلدة بيتا، وشرعت بتفتيش المركبات وسط انتشار مكثف لدورياتها في المنطقة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، عقب أداء صلاة الجمعة على مشارف الجبل وانطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والرافضة لإقامة بؤرة “إيفتار” الاستيطانية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، واستهدفت الطواقم الصحفية والإسعاف.

وأفادت جمعية الإغاثة الطبية بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المطاطي في الصدر والقدم خلال مواجهات بيت دجن.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى قرية قريوت جنوب نابلس، عقب اقتحام المستوطنين المنطقة الغربية من البلدة، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

وفي قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين بينهم صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.