استشهاد فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية بمدينة نابلس

استشهد فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة قبل فجر (الخميس 20-7-2023).

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية، بينهم اثنان في حالة خطيرة، خلال ما وصفها باشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الجزء الشرقي من مدينة نابلس، وهي معقل تقليدي للمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن عناصرها “يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف”. وشهدت منطقة قبر يوسف اشتباكات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، مع تزايد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في شوارع إسرائيل وهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية.