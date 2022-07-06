الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب جنين

منذ دقيقتين
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

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على أثر المداهمات المستمرة للجيش الإسرائيلي على مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل مستمر، بحيث تندلع على اثرها مواجهات مع السكان.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني رفيق رياض غنام من بلدة جبع في جنين الأربعاء، خلال عملية للجيش الإسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الشاب يبلغ من العمر 20 عاماً، من جهته، قال تلفزيون فلسطين الرسمي إن الشاب قتل خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

فيما قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة جبع، ونفذت عملية مداهمات لعدد من المنازل، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الشبان.

كما أفاد مصدر أمني فلسطيني لوكالة “فرانس برس” أن “الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على غنام بينما كان أمام منزله خلال اقتحام القرية ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة وجرى اعتقاله”، ومن ثم أعلن الإسرائيليون عن مقتله وأبلغوا الجانب الفلسطيني بذلك.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الأربعاء 40 فلسطينياً من مدن وبلدات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، بحسب “نادي الأسير الفلسطيني”.

وقد ضاعفت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة عملياتها في محافظة جنين ومخيمها الذي يعد معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلحة التي انطلق منها منفذو هجمات شهدتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

منذ أواخر آذار/مارس نفذت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية.

    المصدر :
  • العربية
  • فرانس برس AFP

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