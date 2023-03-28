استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد الثلاثاء، الشاب عمير محمد لولح (23 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها منذ أكثر من شهر، برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن لولح وهو من بلدة زواتا، كان يتعالج في مستشفى النجاح منذ أن أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وبلدتها القديمة، بتاريخ 22 من فبراير/ شباط الماضي.

واستشهد في تلك العملية الشهيدين حسام اسليم، ومحمد الجنيدي، بعد محاصرتهما في أحد المنازل، إلى جانب كوكبة من الشهداء وصل عددهم حينها إلى 10، وباستشهاد لولوح يصل العدد إلى 11.

لولح هو الشهيد الثالث خلال شهر رمضان، حيثُ اغتالت قوة خاصة قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة في أول أيام رمضان، فيما استشهد الشاب عمر غالب برصاص شرطي إسرائيلي في أراضي 48.

يُذكر أن الضفة الغربية تشهد منذ أشهر تصعيدًا ملحوظًا في التوتر والأوضاع الميدانية جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.