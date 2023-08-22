استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني، الثلاثاء، متأثراً بإصابته بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج “17 عاماً” بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن مالك الشرقاوي بعد مداهمة منزل ذويه ومنازل أقربائه في بلدة الزبابدة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر، الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات مع الشبان أسفرت عن إصابات بينها إصابة خطيرة في مدن الضفة المحتلة.