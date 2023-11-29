استشهاد قائد كتيبة جنين "محمد الزبيدي" باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

ذكر بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك أنه “تم اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين، أحدهما قائد كتيبة جنين محمد الزبيدي”.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الطفل آدم سامر الغول (8 أعوام)، والطفل باسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) برصاص الاحتلال في جنين”.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي فرق الإسعاف من الوصول إلى شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة استهدفته قوات الاحتلال عند مدخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في وقت منعت فيه مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بالمدينة من استقبال أحد المصابين بعدما حاصرت المستشفى وأبلغت الفرق الطبية بعدم استقبال أي مصاب.

وكان جيش الاحتلال أعلن مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.

كما حاصرت قوات الاحتلال، التي اقتحمت جنين بقرابة 100 دورية، مستشفيي الرازي وابن سينا لمنع وصول أي مصاب إليهما، وأغلقت كل الطرق التي تؤدي إلى المستشفيات الثلاثة في جنين.