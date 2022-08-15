استشهاد مواطن فلسطيني بعد محاولته طعن أفراد من الشرطة الاسرائيلية

استشهد مواطن فلسطيني حاول طعن أفراد من الشرطة خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان للشرطة الاسرائيلية أنّ قواتها كانت تفتش عن أسلحة في منزل في بلدة كفر عقب، عندما هاجم المشتبه به “محمد الشحام” الأفراد بسكين، مضيفًا أنّ أفراد القوة ردوا بإطلاق النار على الشحام الذي لقي حتفه متأثرًا بجراحه.

وقال إبراهيم والد المشتبه به إن ابنه كان أعزل ووصف قتله بالإعدام. وأضاف أن الجنود الإسرائيليين دخلوا المنزل “مباشرة لما دخلوا ما سألونا حتى عن هوياتنا، بلش طخ مباشرة هم عدموا ابني وتركوه على الأرض حتى يتصفى دمه… رصاصة اجت في راس محمد”.

وطالب المسؤول الفلسطيني الكبير “حسين الشيخ” بإجراء تحقيق دولي.

وكثيرا ما تشنّ إسرائيل مداهمات في الضفة الغربية لاعتقال أشخاص يشتبه بأنهم ناشطون أو مصادرة أسلحة.

وجاء حادث الاثنين 15 آب بعد يوم من مهاجمة مسلح فلسطيني حافلةً تقل مصلين يهودا في البلدة القديمة في القدس، مما أدى لإصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.