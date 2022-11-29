الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص الاحتلال في الضفة

منذ ساعتين
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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استشهد ثلاثة فلسطينيين متأثرين بجراح أصيبوا بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي الخليل و رام الله الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي صدر الليلة: استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر”.

وأضافت في تصريح لاحق عبر فيس بوك: “استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وإصابة شقيقه 21 عاماً بجروح خطيرة (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله”.

وأردفت أيضًا: “محدث.. الإعلان عن استشهاد الشاب ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي ٢١ عاماً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في كفر عين وهو شقيق الشهيد جواد الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل”.

يشار إلى أن رام الله والخليل شهدتا الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام آليات الاحتلال بلدة بيت أمر، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بالرصاص والاختناق

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