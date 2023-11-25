الأحد 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال في الضفة الغربية

منذ 36 ثانية
جيش الإحتلال في الضفة الغربية

جيش الإحتلال في الضفة الغربية

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أفادت وزارة الصحة الفسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين وبلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة وفي البيرة جنوبها.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس “إن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين مساء السبت ترافقها جرافة عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات وأطراف مخيم جنين وتجري اشتباكات مسلحة عنيفة”.

وأضاف الشهود “هناك وجود مكثف للجيش حول مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا. ويحاصر الجيش المستشفيين ويقوم بتفتيش سيارات الإسعاف ويعوق عمل الطواقم الطبية”.

وتحلق مسيرات بشكل مكثف في أجواء جنين بحسب المصادر نفسها.

وأعلنت كتيبة جنين التي تضم فصائل فلسطينية مختلفة “إن مقاتلينا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط المخيم”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد اثنين وإصابة 7 برصاص الجيش الإسرائيلي، بينها إصابتان بحالة حرجة.

كذلك، نقلت وزارة الصحة عن الهيئة العامة للشؤون المدنية استشهاد شاب يبلغ من العمر 16 عاما في مدينة البيرة”، مما يعني أن جثمانه لا يزال لدى الجيش الإسرائيلي.

وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة استشهاد طبيب فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة قباطية.

وأعلنت وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر “إصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في أماكن مختلفة من الضفة الغربية”، مشيرة إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة في جنين وإلى إصابة ثالثة حرجة في مدينة دورا جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، استشهد أكثر من 230 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، وأصيب أكثر من 2950 بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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