استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في رام الله

شهدت قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، تصعيدا إسرائيليا، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية مكثفة استهدفت الفلسطينيين في المنطقة، مما أسفر عن استشهاد أربعة منهم وجرح عدد آخر بجروح بليغة.

ووفقًا للتقارير الطبية، فقد تم تأكيد وفاة أربعة فلسطينيين جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها القرية، حيث استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

من جانبها، زعمت القناة 12 الإسرائيلية أن سيارة قامت بمحاولة دهس قوات الاحتلال في المنطقة، ما دفع الجيش للرد بإطلاق النار في القرية. ومع ذلك، فإن التقارير الفلسطينية تشير إلى أن القوات الإسرائيلية صعّدت بشكل مفرط واستخدمت القوة الزائدة ضد المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات اقتحام في قريتي كفر نعمة وبلعين، مما أدى إلى تصاعد التوترات والمواجهات في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.