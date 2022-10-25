استشهاد 4 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية

أعلن مسؤولون أنّ ثلاثة فلسطينيين قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات أمن إسرائيلية دخلت مدينة يشتد فيها التوتر في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود بأن العنف اندلع عندما رصد ضباط أمن ومسلحون فلسطينيون دخول ضباط أمن إسرائيليين مدينة نابلس.

وقال مسعفون إنّ رجلًا رابعًا قُتل في اشتباك منفصل، عندما بدأ فلسطينيون في إلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية احتجاجًا على العملية الإسرائيلية.

في السياق، زعم الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن داهمت مخبأ يُستخدم مقرًا رئيسيًا وموقعًا لتصنيع المتفجرات لجماعة محلية تُسمى عرين الأسود، اشتبكت مع القوات الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية. وأضافت أن موقع تصنيع المتفجرات قد فُجِر.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن عددًا من المسلحين أصيبوا بجروح في تبادل لإطلاق النار في نابلس، وبعضهم من عرين الاسود.

‭‬‬‬ونابلس بؤرة ساخنة للعنف منذ أن بدأت إسرائيل حملة قمع في الضفة الغربية في آذار، ردًا على سلسلة هجمات شنّها فلسطينيون في إسرائيل.

المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “نبيل أبو ردينة”، لفت الى أنّ مكتب عباس تواصل مع الولايات المتحدة لطلب مساعدتها “من أجل وقف العدوان والجرائم اليومية (الإسرائيلية) التي لا يمكن السكوت عليها”.

وأضاف لتلفزيون فلسطين “كل ذلك سيكون له تداعيات خطيرة ومدمرة”.