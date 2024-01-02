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استشهاد 5 شبان في قلقيلية.. واشتباكات عنيفة بجنين

منذ ساعتين
من جنين

من جنين

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بورود أنباء وصفتها بأنها أولية عن استشهاد 5 شبان في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد ناشطون بأن جنود الاحتلال اغتالوا الشبان بعد محاصرتهم في منزل، بعد أن شهدت المنطقة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجراح متوسطة خلال الاشتباكات.

واندلعت مواجهات عنيفة في مدينة جنين وضواحيها بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين عقب دخول القوات الإسرائيلية للمدينة. وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت في وقت سابق، مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين جنوب غربي مدينة جنين، ثم انسحبت عقب مواجهات مع مقاتلين فلسطينيين.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية، لكن الإذاعة الفلسطينية أفادت بانسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدة.

وكان تلفزيون فلسطين قد ذكر أن القوات الإسرائيلية مستمرة في اقتحام عزون ما يزيد على ست ساعات.

وأشارت الإذاعة إلى توافد عدد من المواطنين على المنزل الذي حاصره الجيش.

وأعلنت عن إضراب شامل في عزون حدادا على أرواح الضحايا.

    المصدر :
  • وكالات

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