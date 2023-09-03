استطلاع: العمر يطارد بايدن مقابل ترامب "المحتال"

إن الرئيس بايدن في طريقه للتخلي عن ترشيح الحزب الديمقراطي بمعارضة قليلة – لكن حتى معظم حزبه يعتقدون أنه كبير في السن على المنصب، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته وكالة AP-NORC.

لماذا يهم ذلك: وجد الاستطلاع أن ربع البالغين يربطون بايدن بكلمات تتعلق بعمره، في حين أن كلمات مثل “فاسد ومجرم” و”محتال” تتبادر إلى أذهانهم أولاً بالنسبة للرئيس السابق ترامب.

وينذر هذا بإعادة سباق محتمل يمكن أن يتلخص في نقطتين شائكتين رئيسيتين بين الناخبين: عمر بايدن والمخاطر القانونية التي يواجهها ترامب.

توجيه الأخبار: يعتقد 77% من البالغين أن بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، أكبر من أن يخدم بشكل فعال لمدة أربع سنوات أخرى، مع وجود 89% من الجمهوريين لديهم هذا الرأي و69% من الديمقراطيين، حسبما وجد استطلاع AP-NORC.

يتم تبني هذا الرأي عبر الفئات العمرية، لكن الناخبين الذين تبلغ أعمارهم 44 عاماً أو أقل كانوا أكثر ميلاً إلى تبني هذا الرأي.

ومع ذلك، قال 82% من الديمقراطيين إنهم على الأقل سيدعمون بايدن إذا كان مرشح الحزب.

ويواجه ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، قدرا أقل من التدقيق مقارنة بعمره – حتى من أولئك الذين ينتمون إلى الحزب المعارض.

ويعتقد ما يزيد قليلاً عن نصف البالغين أن ترامب أكبر من أن يتمكن من تولي فترة ولاية أخرى بشكل فعال، ويتبنى 71% من الديمقراطيين هذا الرأي و28% من الجمهوريين.

بين السطور: حافظ ترامب، الذي يواجه العديد من لوائح الاتهام الجنائية، على مركزه الأول في استطلاعات الرأي الأولية على الرغم من مشاكله القانونية الكثيرة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا في وقت سابق من هذا الشهر أنه على الرغم من اعتقاد معظم الناخبين أن ترامب ارتكب جرائم خطيرة، إلا أن هامشه الافتراضي مع بايدن ضئيل للغاية.

وعندما سُئلوا عن أول كلمة أو عبارة تتبادر إلى ذهنهم مع ترامب، قال 15% كلمات مثل “فاسد” أو “محتال”، بينما قال 11% كلمات أخرى سلبية بشكل عام، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

التحقق من الواقع: لم يكن معظم الأمريكيين سعداء في البداية بشأن البدئ بإعادة السباق بين بايدن وترامب، وفقًا لاستطلاعات الرأي بعد إعلان بايدن رسميًا عن حملته الرئاسية.

وقد برز العمر أيضًا كنقطة اشتعال خلال انتخابات 2020.

من جانبها، تقول حملة إعادة انتخاب بايدن إن العمر ليس عاملاً محفزًا كبيرًا للناخبين، ويشيرون إلى نجاح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 مع وجود بايدن على رأس السلطة.

تصغير الصورة: سيبلغ بايدن، وهو بالفعل أكبر الرؤساء سناً، 86 عاماً في نهاية فترة ولايته الثانية. لقد انحنى بايدن إلى عمره – وفي الأشهر الأخيرة أصبح يمزح بشكل متزايد حول هذا الموضوع.

ويواجه ترامب، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في يوم الانتخابات عام 2024، ضغوطًا قانونية هائلة وهو أول رئيس أمريكي في منصبه أو سابق يواجه اتهامات جنائية.

وهو يواجه 91 تهمة جنائية عبر أربع ولايات قضائية – ومن المتوقع أن يتعارض تقويم قاعة المحكمة المزدحم بالفعل مع حملته لعام 2024.

المنهجية: تم إجراء استطلاع AP-NORC على 1165 شخصًا بالغًا في الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2023، باستخدام عينة مأخوذة من لوحة AmeriSpeak القائمة على الاحتمالات التابعة لـ NORC.