استطلاع: تباطؤ النمو الاقتصادي للسعودية في العام 2024

كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد السعودي سينمو بوتيرة أبطأ هذا العام عن المتوقع من قبل مع انخفاض أسعار النفط بعد صعودها الكبير في الآونة الأخيرة.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة.

وبعد نمو بلغ 8.7 بالمئة في 2022،انكمش الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، 0.9 بالمئة في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام في أعقاب بلوغها ذروة عند 139 دولارا للبرميل في مارس آذار 2022 إلى نحو 82 دولارا للبرميل في 2023.

ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط على نحو واضح هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نموا أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري بين الثالث و19 أبريل نيسان، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.9 بالمئة في 2024 انخفاضا من ثلاثة بالمئة في استطلاع أجري في يناير كانون الثاني.