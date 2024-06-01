استطلاع تلفزيوني يتوقع فوز رئيس الوزراء الهندي "مودي" في الانتخابات

توقع استطلاع أجرته قناة إن.دي.تي.في الإخبارية لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الهند فوز التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأغلبية في الانتخابات العامة التي انتهت اليوم السبت.

وتوقعت نتائج استطلاعين للرأي فوز التحالف الديمقراطي الوطني الحاكم بأكثر من 350 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدا، بينما يحتاج الأمر إلى 272 مقعدا لتحقيق أغلبية بسيطة.

وحصد التحالف 353 مقعدا في انتخابات 2019.

ومن المتوقع أن يفوز تحالف إنديا المعارض بقيادة حزب المؤتمر بأكثر من 120 مقعدا.

لكن استطلاعات آراء الناخبين في الهند عقب الإدلاء بأصواتهم لا تحظى بمصداقية كبيرة لأنها كثيرا ما تخطئ في توقع نتائج الانتخابات بشكل صحيح. ويقول المحللون إن التوصل إلى نتائج صحيحة يشكل تحديا في هذا البلد الكبير والمتنوع.

وكان يحق لما يقرب من مليار شخص التصويت في الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل والتي بدأت في 19 أبريل نيسان وأجريت في حر الصيف القائظ بمناطق عديدة من البلاد.

وستحصي مفوضية الانتخابات الأصوات التي تم الإدلاء بها بواسطة أجهزة التصويت الإلكتروني في الرابع من يونيو حزيران، ومن المتوقع ظهور النتائج في اليوم نفسه.

وإذا فاز مودي (73 عاما) فإنه سيصبح ثاني رئيس وزراء ينال ثلاث فترات متتالية بعد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.