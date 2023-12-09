استطلاع: ثلث الأمريكيين يوافقون على رد بايدن بين إسرائيل وحماس

وافق حوالي ثلث الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع فقط على رد إدارة بايدن على الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث نُشر يوم الجمعة.

ومن بين المستجيبين الجمهوريين، 51% لا يوافقون على رد الإدارة، بينما يوافق 28%. وكان الديمقراطيون الذين شملهم الاستطلاع أكثر انقسامًا: 44% يوافقون، و33% لا يوافقون، و22% غير متأكدين.

هذه علامة مشؤومة بالنسبة للرئيس جو بايدن مع اقتراب عام الانتخابات. الصراع، الذي بدأ في أوائل أكتوبر بعد أن شنت حركة حماس هجومًا مفاجئًا مميتًا على الأراضي الإسرائيلية، سرعان ما برز كواحد من أكبر تحديات السياسة الخارجية لإدارة بايدن.

كما أن الانقسامات حول الحرب تمتد عبر الأجيال، حيث أعرب الشباب عن شكوكهم العميقة في رد فعل بايدن. وكان المستجيبون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا هم الأكثر انتقادًا لبايدن من بين جميع الفئات: وافق 19% فقط على رد البيت الأبيض، بينما رفض 46%. وكانت الأجيال الأكبر سنا أقل سلبية بشكل عام في الاستطلاع.

ويتتبع ذلك مشاعر التعاطف المتزايدة تجاه الفلسطينيين بين الشباب. قُتل حوالي 1200 إسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، بينما قُتل حوالي 17000 فلسطيني وشرد ما يقرب من مليونين داخليًا بسبب الهجمات الانتقامية الإسرائيلية.وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة: “نحن لا نحكم من خلال استطلاعات الرأي” ودافعت عن تواصل الإدارة مع الناخبين الشباب. وقالت إن سجل بايدن فيما يتعلق بسياسة المناخ والإعفاء من القروض الطلابية يظهر “مدى جدية تعاملنا مع ما يمر به الشباب”.

ودافع جان بيير أيضًا عن رد الإدارة على الأزمة في غزة، مكررًا دعم الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية ودعوات الولايات المتحدة لإسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما دافع عن حق إسرائيل في الرد على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. “سيكون لدينا هذا الوضوح الأخلاقي وسنكون واضحين للغاية مع أصدقائنا في إسرائيل بشأن ذلك، ولكن يجب أن يكون لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم. ومن الواضح أننا لا نريد أن نرى أرواحًا بريئة تُزهق، كما تعلمون، في غزة أيضًا”.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، ويتضمن ردودًا من 5203 أشخاص بالغين في جميع أنحاء البلاد قاموا بإجراء استطلاعات رأي ذاتية عبر الإنترنت. وكان هامش الخطأ بالنسبة لحجم العينة الكامل زائد أو ناقص 1.8 نقطة مئوية.