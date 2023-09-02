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استطلاع: حزب العمال البريطاني يتفوق بفارق 14 نقطة على المحافظين

منذ 16 ثانية
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة أوبينيوم لأبحاث السوق (السبت 2-9-2023) تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وأظهر الاستطلاع، الذي استند إلى آراء 2055 بالغا بريطانيا خلال الفترة من 30 أغسطس آب إلى الأول من سبتمبر أيلول، أن تأييد حزب العمال ارتفع إلى 42 بالمئة بزيادة نقطة مئوية واحدة منذ الاستطلاع الذي سبقه في يوليو تموز، بينما زاد تأييد حزب المحافظين نقطتين إلى 28 بالمئة.

ويعود المشرعون إلى البرلمان يوم الاثنين بعد قضائهم العطلة الصيفية ومن المتوقع إجراء انتخابات وطنية العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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