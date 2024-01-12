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استطلاع رأي جديد.. نتائج الحرب على غزة تسحق شعبية نتنياهو

منذ 42 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الأناضول
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كشف استطلاع حديث للرأي عن استمرار شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانحدار، حيث يرى 29% فقط من الإسرائيليين أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة.

وكذلك ذكرت صحيفة معاريف -وفق نتائج الاستطلاع التي نشرتها الجمعة- أن 42% قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب.

ووفق الاستطلاع، لم يملك 20% من الإسرائيليين إجابة محددة بهذا الخصوص، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأجرى الاستطلاع معهد لازار (خاص) على عينة عشوائية من 515 إسرائيليا، مع هامش خطأ يناهز 4.3%.

وكان استطلاع رأي سابق أشار إلى أن 64% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو في الحرب على غزة.

وكشف الاستطلاع أنه إذا أجريت في إسرائيل انتخابات برلمانية فإن حزب معسكر الدولة بزعامة غانتس سيكون أكبر حزب في إسرائيل، بفوزه بـ 33 مقعدا مقارنة بـ12 مقعدا فاز بها في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في حين سيحصل حزب الليكود بقيادة نتنياهو على 20 مقعدا مقارنة بـ33 كان قد فاز بها في الانتخابات الأخيرة.

يشار إلى أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أسبوعيا في كل أنحاء إسرائيل، للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية وإجراء انتخابات مبكرة.

ويتعرض نتنياهو منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لانتقادات كثيرة على لسان المعارضة ومسؤولين وعسكريين سابقين اتهموه بالفشل في إدارة الحكومة والحرب على غزة.

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