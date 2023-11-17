الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استطلاع رأي جديد يكشف انهيار شعبية نتتياهو في الشارع الإسرائيلي

منذ 12 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نشرت نتائجه الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين لا تريد بنيامين نتنياهو، حيث بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بعزله من منصبه، حتى في ظل الحرب الحالية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ 42.

ونشرت نتائج الاستطلاع صحيفة “معاريف” بالتعاون مع مركز “لازار” للأبحاث.

وعندما سئل المشاركون بشأن أيهما أفضل لرئاسة الحكومة، نتنياهو أم الوزير بحكومة الحرب، بيني غانتس، كانت النتائج على النحو التالي:

  • بيني غانتس 50 %.
  • نتنياهو 29 % فقط.
  • أجاب 21 % بأنهم لا يعرفون.

وأظهر الاستطلاع تراجع حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو إلى 17 مقعدا في الكنيست (البرلمان) بعد أن كان 18 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

في المقابل، حصل حزب غانتس على 42 مقعدا في الاستطلاع، وهو رقم قياسي منذ تشكيله.

    المزيد من أخبار العالم

    الكرملين
    "غير عقلانية".. الكرملين ينفي إتهامات بأن روسيا مستعدة لبدء "حرب نووية"
    مؤشر زلزال
    زلزال بقوة 6.7 درجات يهز الفلبين
    صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح
    غزة تحت النار
    على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات في غزة.. لن يكون هناك أي تسليم عبر رفح

    الأكثر قراءة

    علي خامنئي وإسماعيل هنية
    غزة تحت النار
    خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
    أشرف ريفي
    أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟