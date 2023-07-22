استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يفضلون دولة إسرائيل ديمقراطية على أن تكون "يهودية"

كشف استطلاع رأي أنّ جل الأمريكيين – ما يقرب من ثلاثة أرباعهم (73 بالمئة) – يفضلون طابع إسرائيل الديمقراطي على طابعها اليهودي، إذا كان حل الدولتين ليس ممكناً وإذا تم وضع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية.

النتائج التي نشرتها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، لم تشمل فقط 80 بالمئة من المشاركين الذين اعتبروا أنفسهم ديمقراطيين، بل أيضًا 64 بالمئة من المشاركين الذين اعتبروا أنفسهم جمهوريين ومن المفترض أن يكونوا داعمين كبار لإسرائيل.

وأُجري الاستطلاع بين 1,439 مشاركًا في الفترة من 21 يونيو إلى 27 يونيو، وكان هناك هامش خطأ 2.9 بالمئة.

استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة ماريلاند، أشرف عليه شيبلي تلهامي، أستاذ الحكومة والعلوم السياسية في جامعة ماريلاند وزميل كبير في مركز السياسة في الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينغز.

لاحظ شيبلي في تعليقه على النتائج أن حتى غالبية المشاركين الإنجيليين (58 بالمئة) اختاروا الديمقراطية على اليهودية عندما تم تقديم مثل هذا الاختيار، حيث يعتبر الإنجيليون الأكثر دعماً لإسرائيل بين الجماعات غير اليهودية في الولايات المتحدة، ويميلون إلى دعم حركة استيطان الضفة الغربية.

كما تضمن الاستطلاع أيضًا استفسارًا حول تصور المشاركين للعداء تجاه اليهودية في الولايات المتحدة على مدى الخمس سنوات الماضية، وأفادت نسبة 37 بالمئة بأن العداء تزايد، في حين قالت نسبة 5 بالمئة فقط أنه يتناقص، وقال نحو ربع المشاركين (26 بالمئة) إنه لم يطرأ تغيير يذكر في تلك الفترة، فيما كان الديمقراطيون أكثر تأييدًا للرؤية العدائية تجاه اليهودية بكثير من الجمهوريين.

تُظهر النتائج أيضًا أن الأمريكيين الذين لديهم رأي في هذه القضية يميلون إلى رفض ربط الانتقادات لإسرائيل بالعداء تجاه اليهودية، من بين هذه المجموعة، قال 70 بالمئة، بما في ذلك أغلبية الجمهوريين، إن مثل هذا الانتقاد ليس معادياً للسامية. وكان هذا هو المرة الأولى التي تضمن فيها الاستطلاع هذا السؤال.

وتم طرح سؤال أيضًا على المشاركين حول كيفية تصورهم للصهيونية، فقال حوالي ثلثهم إنهم غير ملمين بالمفهوم، بينما قال 29 بالمئة إنهم لا يعرفون، وقال 19 بالمئة إنهم ليس لديهم وجهة نظر إيجابية أو سلبية.

من بين الذين أبدوا رأيًا، كان الأمريكيون بشكل عام أكثر عرضة للنظر سلبًا إلى الصهيونية (12 بالمئة) بدلاً من النظر إليها بإيجابية (8 بالمئة). ومع ذلك، كان الجمهوريون أكثر عرضة للنظر بإيجابية إلى الصهيونية من الديمقراطيين.