استطلاع رأي يظهر تقدماً لافتاً لحزب العمال على حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة أوبنيوم لأبحاث السوق (السبت 1-101_2022) أن حزب العمال البريطاني المعارض عزز تقدمه على حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء ليز تراس إلى 19 نقطة عشية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين.

وأظهر استطلاع أوبنيوم، الذي استند إلى مسح شمل ألفي بالغ بريطاني في الفترة ما بين 28 و 30 سبتمبر أيلول، ارتفاع التأييد لحزب العمال إلى 46 في المئة بزيادة سبع نقاط مئوية منذ الاستطلاع الأخير الذي جرى فيما بين 31 أغسطس آب والثاني من سبتمبر أيلول، بينما تراجع الدعم للمحافظين بنفس المقدار إلى 27 في المئة.

ورفض نحو 55 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع طريقة أداء تراس، مقابل موافقة 18 في المئة.

واستلمت ليزا تراس منصب رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لبوريس جونسون، وبذلك باتت رابع رئيس وزراء من المحافظين منذ انتخابات 2015. وتواجه بريطانيا منذ ذلك الحين أزمة تلو الأخرى، وربما في طريقها الآن إلى ما يُحتمل أن يكون ركودًا طويلًا ناتجا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 بالمئة في تموز.

في السياق، تعهدت تراس (47 عاما) حيق انتخابها لزعامة حزب المحافظين، بالتحرك سريعا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، مؤكدةً أنها ستضع خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.