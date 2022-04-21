استطلاع رأي يكشف.. ماكرون أكثر إقناعا عن لوبان

كشف استطلاع للرأي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر إقناعا عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة بثها التلفزيون قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الأحد.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شركة إيلابي لاستطلاعات الرأي لصالح محطة بي.إف.إم التلفزيونية وجد 59 بالمئة من المشاهدين الذين استطلعت آراؤهم أن ماكرون أكثر إقناعا عن لوبان.

وفي 2017 خلص استطلاع رأي أجرته نفس الشركة إلى أن 63 بالمئة من المشاهدين وجدوا ماكرون أكثر إقناعا.

وتظهر تقديرات التصويت في الانتخابات المقرر عقدها في 24 أبريل نيسان أن ماكرون سيفوز بنحو 55.5 بالمئة من الأصوات.

وهزم ماكرون منافسته لوبان في انتخابات 2017 بحصوله على 66.1 بالمئة من الأصوات.

مناظرة

وقد تخللت المناظرة التي التي جمعت مرشحي الرئاسة الفرنسية (ماكرون ولوبان)، والتي أذيعت عبر التلفزيون توترا طوال الوقت، عبارات مثل “لا تقاطعني”، “هذا خطأ”، واتهامات من كل طرف إلى الآخر بتبني رؤية ضحلة وغير طموحة لفرنسا ومستقبلها.

وبالنسبة إلى لوبان، التي تتأخر عن ماكرون في استطلاعات آراء الناخبين، فإن المواجهة التي طال انتظارها هي فرصة لإقناع الناخبين بأنها تتمتع بالمكانة التي تجعلها رئيسة وبأنهم لا ينبغي لهم الخوف من رؤية اليمين المتطرف في السلطة.

وقالت لوبان “أريد أن أعيد للفرنسيين أموالهم”، وانتقدت بشدة أداء ماكرون كرئيس للبلاد، قائلة إنها رأت على مدى السنوات الخمس الماضية الفرنسيين “يعانون”.

وأضافت لوبان “أود أن أقول لهم إن هناك خيارا آخر ممكنا. سأكون رئيسة تهتم بتكاليف المعيشة”.

أما ماكرون، فكان أقوى هجوم له ضد منافسته اليمينية المتطرفة هو ذكر إعجابها السابق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصولها على قرض لحملتها الرئاسية عام 2017 من بنك روسي واعترافها بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقال ماكرون لمنافسته “أنتِ تعتمدين على القوة الروسية، وتعتمدين على السيد بوتين. لقد حصلتِ على قرض من بنك روسي”.

وأضاف “يمكن تفسير الكثير من خياراتك من خلال هذا الاعتماد. أنت لا تتحدثين إلى قادة آخرين بل تتحدثين إلى المصرف الذي أقرضك المال عندما تتحدثين إلى روسيا، هذه هي المشكلة”.

ونفت لوبان الاتهامات قائلة “أنا امرأة حرة ومستقلة تماما”.

مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 13 عاما، قال ماكرون إنه فخور بخلق فرص عمل خلال فترة ولايته، وأضاف “أفضل طريقة لاكتساب القوة الشرائية هي محاربة البطالة”.