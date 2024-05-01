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استطلاع رويترز/إبسوس: بايدن يتقدم بفارق نقطة واحدة مئوية على ترامب

منذ 51 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفوق بفارق ضئيل على دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.

وقال نحو 40 بالمئة من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي استمر يومين واختتم اليوم الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم مقارنة بنسبة 39 بالمئة اختاروا الرئيس السابق ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من 4 إلى 8 أبريل.

    المصدر :
  • رويترز

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