استطلاع لرويترز/إبسوس: 10% من الجمهوريين يستبعدون التصويت لترامب بعد إدانته

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة أن 10 بالمئة من الناخبين الجمهوريين المسجلين يستبعدون التصويت لدونالد ترامب بعد إدانته بتزوير سجلات مالية للتغطية على دفع أموال لإسكات نجمة أفلام إباحية.

وجاء في الاستطلاع أن 56 بالمئة من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر على أصواتهم، بينما قال 35 بالمئة إنهم سيدعمون على الأرجح ترامب، الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية وقال إنه سيستأنف على الحكم.

وقال 25 بالمئة من الناخبين المستقلين إن إدانة ترامب جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه في نوفمبر تشرين الثاني، بينما قال 18 بالمئة إنهم سيصوتون له على الأرجح.

من جانبه، قال دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيطعن على حكم الإدانة الذي جعله أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكاب جريمة، رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في 11 يوليو تموز قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وفي تصريحات غير مرتبة في ردهة برج ترامب في مانهاتن، حيث أعلن عن ترشحه للرئاسة لأول مرة في عام 2015، كرر ترامب شكواه من أن المحاكمة كانت محاولة لعرقلة مساعي عودته إلى البيت الأبيض، وحذر من أنها أظهرت أنه لا يوجد أمريكي في مأمن من الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.

وقال ترامب في خطاب مدته 33 دقيقة “إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا بي، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي شخص”. وبعد تصفيق أنصاره لم يتلق ترامب أي أسئلة من الصحفيين.

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، عندما سيسعى الجمهوري ترامب (77 عاما) للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 عاما) من أجل العودة للبيت الأبيض.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب للجريمة التي أدين بها وهي تزوير وثائق لإخفاء مبالغ مالية هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.

لكن ريبيكا رويفي وهي مدعية سابقة في نيويورك، قالت إن انتقادات ترامب العلنية للمحلفين والشهود خلال المحاكمة، والتي دفعت القاضي خوان ميرشان إلى فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار، قد تدفع القاضي إلى فرض عقوبة أشد.

ومن المرجح أن يجري تعليق تنفيذ أي حكم حتى تنتهي عملية الطعن على الحكم. وتوقع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف مقرب لترامب، أن تلغي المحكمة العليا الأمريكية الحكم في نهاية المطاف.

وقال لشبكة فوكس نيوز “أعتقد أنهم سيضعون هذا الأمر في نصابه الصحيح، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت”.

ولن تمنع عقوبة السجن ترامب من الاستمرار في حملته الانتخابية، أو تولي المنصب إذا فاز.

وستصدر المحكمة حكمها في 11 يوليو تموز، أي قبل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي والذي من المتوقع أن يشهد الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب لخوض الانتخابات القادمة.