استطلاع: 51٪ من الإسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة لإيران

أظهر استطلاع جديد أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة لإيران، وحتى دون الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة.

وبحسب الاستطلاع، قال 54٪ من المستطلعين أن إيران تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وحوالي ربع المستجيبين يرون أن إيران “خطر متوسط” بينما يرى 13٪ أنها لا تشكل سوى “خطر ضئيل”.

وفي المجمل، قال 51٪ من الإسرائيليين إنهم يؤيدون شن إسرائيل لضربة على إيران حتى بدون تلقي “الضوء الأخضر” من واشنطن، فيما قال 31% إنهم لن يؤيدوا مثل هذا العمل دون موافقة أمريكية.

وذكرت صحيفة “تايمو أوف إسرائيل” أنه في كلا السؤالين، كانت هناك فجوة كبيرة بين آراء اليهود والعرب شاركوا في الاستطلاع. ففي حين أن 62٪ من اليهود يعتقدون أن إيران تشكل خطرا وجوديا، وافق على ذلك 19% من العرب.

وبينما وافقت أغلبية واضحة من اليهود (58٪) على أن الموافقة الأمريكية على الهجوم ليست ضرورية، قال 18٪ فقط من العرب الشيء نفسه.