"استعادة الهدوء في المنطقة".. إيران تشدّد على أهمية التعاون مع السعودية

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أنّ التعاون بين طهران والرياض يمكن أن يساعد في استعادة الهدوء والأمن في الشرق الأوسط.

وأضافت، على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني”، أن المحادثات مع السعودية مسألة منفصلة عن محادثات إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، وفق ما نقلت رويترز.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، عقدت عدة جولات من المحادثات بين إيران والسعودية في العراق.

وفي أواخر تموز الماضي، كشف وزير الخارجية العراقي “فؤاد حسين” أن الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران سيعقد في بغداد بشكل علني، على مستوى وزراء الخارجية.

وقال حسين في تصريحات أوردتها شبكة “رووداو” الكردية إن “ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) طلب منّا استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بغداد”.

وأضاف حسين: “سنحدد موعدًا للقاء علني بين وزيري خارجية البلدين في بغداد”، مشيرًا إلى أن “الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية”.

وأتت تصريحات فؤاد حسين حينها بعد يوم واحد من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وقال فيها إن بلاده تبلّغت بموافقة السعودية على انتقال الحوار الهادف إلى إعادة العلاقات المقطوعة منذ أعوام من المستوى الأمني إلى السياسي.