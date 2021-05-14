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استعدادات لتخفيف قيود الحجر في ألمانيا بعد تراجع عدد إصابات كورونا

14 - مايو - 2021
كورونا المانيا

كورونا المانيا

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تراجع متوسط الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال فترة سبعة إلى أقل من مئة إصابة لكل مئة ألف شخص للمرة الأولى منذ آذار، وذلك بحسب ما أظهره  بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

ويستخدم متوسط إصابة 100 شخص من كل مئة ألف كمقياس لفرض إجراءات طوارئ على مستوى البلاد، مثل حظر التجول خلال الليل وفرض قيود على التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر.

وفي حال تراجع انتشار الفيروس لما دون هذا المعدل بشكل منتظم، يمكن عندها رفع تلك القيود.

ومع تراجع معدلات الإصابات وتسارع وتيرة حملة التطعيم في ألمانيا، أعلن وزير الصحة ينس سبان الأسبوع الماضي أن الموجة الثالثة من الجائحة انكسرت أخيرا.

وأعلنت عدة ولايات ألمانية، بينها العاصمة برلين، خططا يوم الثلاثاء لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في الأيام المقبلة، وذلك بحسب “رويترز”.

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