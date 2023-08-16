استعدادًا لعمليّة "إيكواس".. دعوات إلى "التجنيد الجماعي" في النيجر

على وقع التهديدات التي وجهتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) باستخدام القوة العسكريّة ضدّ انقلابيّي النيجر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا، محمد بازوم، يطالب سكان العاصمة، نيامي، بتجنيد جماعي لمتطوعين من أجل مساعدة الجيش، في حال حصول أيّ غزو للبلاد.

يأتي ذلك فيما قامت إيكواس بتفعيل “قوة احتياطية” لاستعادة النظام في النيجر، بعد تجاهل المجلس العسكري للموعد النهائي لإعادة بازوم إلى منصبه وإطلاق سراحه.

وقال أمسارو باكو، أحد مؤسسي مبادرة تجنيد المتطوعين، للأسوشيتد برس، الثلاثاء، إنّ المبادرة – التي يقودها سكان محليون في نيامي – تهدف إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين من جميع أنحاء البلاد، للدفاع عن النيجر والقتال، والمساعدة في جهود الرعاية الطبية وتوفير خدمات لوجستية تقنية وهندسية في حال احتاج المجلس العسكري إلى المساعدة.

ويضيف: “هذا أمر محتمل. نحتاج لأن نكون مستعدين في حال وقوع ذلك. ستبدأ حملة التجنيد السبت المقبل في نيامي وعدة مدن قد تدخلها القوات الغازية، مثل تلك القريبة من الحدود مع نيجيريا وبنين، اللتين قالتا إنهما ستشاركان في التدخل العسكري. وبإمكان أي مواطن يزيد عمره على 18 عامًا التسجيل في قائمة ستقدم إلى المجلس العسكري لاستدعاء المتطوعين إذا لزم الأمر”.

وأشار باكو إلى أنّ أن المجلس العسكري غير منخرط في هذه العملية، لكنه على علم بالمبادرة.

هذا وتتفاقم التوترات الإقليمية مع عدم ظهر أي بوادر بين النيجر وإيكواس على نزع فتيلها، رغم إشارة كلا الجانبين إلى أنهما منفتحان على حل سلمي للأزمة.

وقال المجلس العسكري الأسبوع الماضي، إنه منفتح على الحوار مع إيكواس، بعد رفض جهود الكتلة في إجراء محادثات، لكن المجلس وجه اتهامات لبازوم بعد ذلك بوقت قصير بـ “الخيانة العظمى”، واستدعى سفير البلاد من دولة كوت ديفوار المجاورة.