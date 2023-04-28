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"استعدّوا" خلال الأيّام المقبلة.. العالم الهولنديّ يُحذّر من "خطر وشيك"

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2023 12:22 مساءً
فرانك هوغيربيتس

فرانك هوغيربيتس

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حذّر العالم الهولندي فرانك هوغيربيتس من حدوث هزّة جديدة قرب مكان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي.

وطلب هوغيربيتس في تغريدة على “تويتر”، من الجميع بأن يكونوا على أهبة الاستعداد في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن “المنطقة شهدت تقلبات في 21 نيسان إلى الشرق من منطقة الزلزال، في سيناريو مشابه لما حدث في 29 كانون الثاني، قبل الزلازل الكبير في 6 شباط”.

 

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