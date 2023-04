"استعدّوا" خلال الأيّام المقبلة.. العالم الهولنديّ يُحذّر من "خطر وشيك"

حذّر العالم الهولندي فرانك هوغيربيتس من حدوث هزّة جديدة قرب مكان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي.

وطلب هوغيربيتس في تغريدة على “تويتر”، من الجميع بأن يكونوا على أهبة الاستعداد في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن “المنطقة شهدت تقلبات في 21 نيسان إلى الشرق من منطقة الزلزال، في سيناريو مشابه لما حدث في 29 كانون الثاني، قبل الزلازل الكبير في 6 شباط”.

Be on watch in this region in the next few days. A fluctuation on 21 April marked the same region to the east as on 29 January, before the major earthquakes on 6 February. pic.twitter.com/BIAtZ620iG

