استفتاءات الضمّ.. هل تكرّر روسيا ما فعلته في القرم؟

كشفت سلطات الاحتلال الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك ميليتوبول في منطقة زابوريزكا، عن خطط لإجراء استفتاء يدعو موسكو إلى ضم تلك المناطق.

وقلل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، من أهمية “الاستفتاءات” التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانية تحتلّها القوات الروسية لضمها إلى روسيا، وثمّن إدانة الغرب لهذا المشروع.

في هذا السياق، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الى أن خطوات روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا تشبه ما فعلته لضم شبه جزيرة القرم بعد اجتياحها، عام 2014.

وتقول إنه بعد انسحاب روسيا الواضح من شمال شرق أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، احتار المسؤولون الغربيون بشأن ما قد يفعله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي بدا وكأنه محاصر في الزاوية.

وفي غضون 36 ساعة يومي الإثنين والثلاثاء، قدم الكرملين إجابته في عرض مصمم بإحكام في وسائل الإعلام الرسمية، حيث ستجري أربع مناطق أوكرانية تحتلها موسكو كليا أو جزئيا تقريبا “استفتاءات” على الانضمام إلى روسيا، وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مقدمة لضم تلك الأراضي وتصعيد محتمل للحرب.

وعلى مدى أشهر، قالت سلطات الاحتلال الروسي في شرق وجنوب أوكرانيا إنها تضع خططًا لإجراء استفتاء يدعو موسكو إلى ضم تلك المناطق وإعلانها أراض روسية.

ومع ذلك، ظلت موسكو غامضة بشأن موعد إجراء تلك “الرقصة الاستفتائية”، وفق تعبير “نيويورك تايمز” وما إن كان سيتم إجراؤها، وأشارت الصحيفة إلى أن الكرملين كان يسعى على ما يبدو إلى ترك خياراته مفتوحة في الوقت الذي تكافح فيه القوات الروسية لتحقيق مكاسب كبيرة على خط المواجهة.

الى ذلك، نشر “ديمتري ميدفيديف”، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن التابع لبوتين، على تلغرام أن الاستفتاءين لهما “أهمية كبيرة”، لأن الكرملين سيعتبر الهجوم عليهما بمثابة هجوم على الأراضي الروسية.

وكتب ميدفيديف: “التعدي على أراضي روسيا جريمة، يسمح لك ارتكابها باستخدام جميع قوى الدفاع عن النفس”.

ويعد ضم الأراضي سابقة وضعها بوتين مع شبه جزيرة القرم في عام 2014، والتي جاءت بعد استفتاء تم رفضه على نطاق واسع باعتباره خدعة في الغرب، لكن بوتين استخدمه لتبرير تهديده بأنه مستعد لحرب شاملة إذا سعت أوكرانيا إلى استعادة شبه الجزيرة بالقوة.