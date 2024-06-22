استفزازات يومية: الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته في مدن الضفة

واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته واعتقالاته في مدن الضفة مع تزايد التوترات اليومية.

وقد دهمت قوات الاحتلال أحياء عدة بالمدينة، حيث سُمعت أصوات إطلاق نار خلال عملية الاقتحام.

في سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب إثر تعرضه للضرب على يد قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة فجر اليوم.

كما أصيب شابان -في وقت سابق- برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس خلال محاولة فلسطينيين التصدي لاقتحام القوات الإسرائيليين.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيت أمر شمال الخليل، ودهمت منطقة عصيدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال نصبت حاجزا عند مدخل هذه البلدة، وفتشت مركبات المواطنين ومحيط بعض المنازل قبل انسحابها.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حارة جابر وسط الخليل، واعتدت على شبان آخرين بالمنطقة، كما اعتدى جنود الاحتلال على مواطن من قرية خلة طه جنوب مدينة دورا بالخليل لمنعه من رفع الأذان في مسجد القرية بحجة إزعاج المستوطنين.

من جانبها، قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن مستوطنين برفقة جيش الاحتلال اقتحموا تجمع العوجا البدوي في أريحا جنوبي الضفة.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات الضفة لاعتقال من يسميهم “مطلوبين” وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.