استفزازية.. ألمانيا تنتقد زيارة "بن غفير" لحرم المسجد الأقصى

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية (الأربعاء 4-1-2023) إن ألمانيا ترفض أي خطوات أحادية من شأنها أن تهدد الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى واصفا زيارة وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد لحرم المسجد بأنها استفزازية.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي حكومي اعتيادي “نتوقع أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمواصلة الممارسات المجربة سابقا بشأن الأماكن المقدسة في القدس وأن تضع حدا لأي استفزازات متعمدة أخرى”.

وقام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير بزيارة قصيرة لحرم المسجد الأقصى أمس الثلاثاء مما أثار غضب الفلسطينيين وقوبل بإدانات متعددة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد اقتحم باحة المسجد الأقصى، الثلاثاء، على الرغم من إعلانه أمس تأجيل ذلك.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، صورًا ومقاطع فيديو لبن غفير، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف في إسرائيل، وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وسائل إعلام عبرية، قولها إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) هو من أعطى الضوء الأخضر لبن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.