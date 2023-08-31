استفزاز جديد للصين.. بايدن يقّر مساعدة عسكرية لتايوان

أظهر إخطار تلقاه الكونجرس أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرت اعتمادا عسكريا لتايوان وفق برنامج التمويل العسكري الخارجي المخصص عادة للدول ذات السيادة.

والإخطار الذي اطلعت عليه رويترز أمس الأربعاء يبلغ لجانا في الكونجرس بنية وزارة الخارجية تخصيص ما يصل إلى 80 مليون دولار من مبالغ التمويل العسكري الخارجي لدعم تايوان.

وجاء في الإخطار “التمويل العسكري الخارجي سيستخدم لتعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن نفسها من خلال قدرة دفاعية شاملة ومشتركة وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية”.

وأبدت وزارة الدفاع التايوانية امتنانها لكن قالت إنها لن تعلق بشأن تفاصيل المساعدة، منوهة بمساعدة الولايات المتحدة لتعزيز القدرات القتالية للجزيرة وفق السياسات والقوانين القائمة.

ووكالة أسوشيتد برس هي أول من أورد نبأ الإخطار المتعلق بتايوان.

وأكد مسؤول بالخارجية الأمريكية الإخطار المرسل للكونجرس وقال إن قرار إمداد تايوان بمساعدة عبر برنامج التمويل العسكري الخارجي لا يعكس أي تغيير في السياسة الأمريكية.

وترى الصين أن الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها وتحذر من مغبة أي شكل من أشكال “المعاملات الرسمية” بين واشنطن وتايبه. وترفض تايوان مطالبات السيادة الصينية وتقول إن الشعب التايواني وحده هو الذي يقرر مستقبله.