الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استقالة الحكومة الإيطالية تثير القلق في أوروبا

26 - يناير - 2021
رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي

رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي

A A A
طباعة المقال

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن الاستقالة التي يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي تقديمها يوم الثلاثاء تبرز المشكلات التي تواجهها أوروبا وتتمثل في الركود الاقتصادي والانقسامات السياسية، والتي بدأت في إحداث تأثيرات واسعة النطاق في ظل الوباء المنهك.

وأضافت: ”سقوط الحكومة الإيطالية، التي تولت مهام منصبها لمدة 17 شهراً فقط، يمثل أحد أعراض الانقسامات المستمرة في السياسة الإيطالية والأوروبية، وتتصارع الأحزاب الراسخة والصاعدة على مستقبل أوروبا، غالباً ما تكون الأغلبية المستقرة بعيدة المنال، في الوقت الذي يبحث فيه القادة عن وسائل للتغلب على الأداء الاقتصادي المتراجع منذ فترة طويلة، وهو ما تعاني منه إيطاليا حالياً“.

مضت تقول: ”الانهيار السياسي الأخير في روما من المتوقع أن يؤدي إلى إثارة القلق في عواصم أوروبية أخرى تتمتع بأنظمة اقتصادية أقوى، مثل ألمانيا، التي وافقت خلال العام الماضي على تأمين خطة واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي للانتعاش الاقتصادي من أزمة جائحة كورونا“.

وتابعت: ”إيطاليا، التي من المقرر أن تحصل على 200 مليار يورو من الأموال الأوروبية، هي أكبر مستفيد من الخطة، ولكن فشل القادة الإيطاليين في الاتفاق على استراتيجية اقتصادية محكمة يقلل فرص ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في استخدام تلك الأموال بصورة فعالة“.

ورأت الصحيفة أن الخطر الآن لا يتمثل فقط في فرص إيطاليا في الهروب من التراجع الاقتصادي الطويل، واستقرار الدين المحلي المرتفع للغاية، ولكنه يتعلق أيضاً بالثقة السياسية بين شمال وجنوب أوروبا، التي يحتاجها اليورو من أجل الاستقرار على المدى الطويل“.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر الأمن السعودي
    47 مليون حبة.. السعودية تحبط "أكبر محاولة تهريب" لمخدر الإمفيتامين
    ميخائيل جورباتشوف
    جنازة غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي تقام السبت
    مشهد عام للعاصمة في بوركينا فاسو
    إطلاق سراح راهبة أمريكية مخطوفة في بوركينا فاسو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
    جبران باسيل
    باسيل خائف... لا حكومة قبل ضمان عدم محاسبته